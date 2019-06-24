Edinilen bilgiye göre, Kutlugün mahallesinde bulunan 25 dönümlük buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Hayrabolu'da 25 dönümlük ekili alan kül oldu
24.06.2019 - 19:30 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Etiketler : Hayrabolu,yaşam haberleri,
632829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632829.aspx
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