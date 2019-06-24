Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kutlugün mahallesinde bulunan 25 dönümlük buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.