Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150’ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Alevlerin, Palamutbükü Limanı ve çevresindeki restoran ve pansiyonlar ile evlere 100 metre kadar yaklaşması korkuttu. Arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması sebebiyle ekipler alevlere müdahalede güçlük çekti. Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle, yoğun müdahaleler sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. İlk incelemelere göre, bölgede bulunan, üç GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hatlarında kısa devre tespit edildi. Yangının bu sebeple çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerin ardından, yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.