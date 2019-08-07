Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulancak ilçesine bağlı Bostanlı köyünde dün akşam saatlerinde Turan F. ile damadı Ender F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan F., damadına önce tüfek, ardından da tabancayla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ender F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Turan F., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ender F.'nin, bir yıl önce Turan F.'nin kızını kaçırarak evlendiği, bu nedenle kayınpederi arasında husumet bulunduğu bildirildi.