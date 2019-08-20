Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin hızla yayılması ile birlikte günümüzde kamu kurum ve kuruluşları işlemlerin daha hızlı ve güvenli sağlanması için dijital platformları kullanmaya başladı. Bu sayede vatandaşlar da evrak, abonelik, kayıt, borç ödeme vb. gibi işlemlerini daha kolay gerçekleştirebiliyor. E-devlet işlemlerinizi yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şeyse bir şifre. Peki e-devlet şifresi alma ve e- devlet giriş işlemeleri nasıl yapılır? Başlıklar halinde açıklayalım…

E devlet şifresi alma

E-devlette işlem yapabilmeniz için mobil cihazlarınıza e- devlet indirip ya da masa üstünden e-devlet sitesine girmeniz veTC kimlik numaranıza tanımlı bir şifreye sahip olmanız gerekiyor. PTT şubelerinden kimlik kartınız ile gidip e-devlet şifresi alma işlemini yapabilirsiniz. Kapalı bir zarfta teslim edilen şifrenizi, e-devlete kayıt ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

E devlette hangi işlemleri yapabilirim?

E devlette son birkaç yıldır hizmete giren e-devlet soyağacı sorgulama hizmetini alarak soyağacınızda ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-devlet miras sorgulama gibi işlemleri de görüntüleyebilirsiniz. Sıklıkla istenen belgeler arasında e-devlet ehliyet ve kimlik belgelerine dair dökümanları da çıkartabilirsiniz. Ayrıca değişen adres, soyadı, evlilik durumu vs. gibi işlemleri e-devlet bilgi güncelleme sayfasından gerçekleştirebilirsiniz. İşe girişlerde isetenen e devlet giriş ssk hizmet dökümü ve belgelerini de almak oldukça kolay.

E devlette sunulan hizmetler nelerdir?

Hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu sistemde; sabıka kaydı sorgulama, SGK emekli-çalışan işlemleri, üniversite öğrenci kaydı gibi pek çok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir.

• Hizmet Döküm Belgesi

• Adli Sicil Belgesi

• Adres Durum Belgesi

• SGK Tescil Belgesi

• Vergi Borcu sorgulama

• Trafik Cezası sorgulama

• Mobil Hat Sorgulama

• Tapu Bilgileri Sorgulama

• Öğrenci Belgesi