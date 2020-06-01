Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasına göre önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar; su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.