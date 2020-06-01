İBB AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasına göre önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar; su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.
AKOM’dan kuvvetli yağış uyarısı
01.06.2020 - 12:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : AKOM,sağanak,meteoroloji,hava durumu,istanbul,
708131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708131.aspx
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