Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sonrası toplu taşımalara yüzde 50 doluluk kuralı getirildi. Bu sayede virüsün yayılmasının bir nebze de olsa önüne geçildi. Hafta başında ise ülke genelinde normalleşme başladı. Toplu taşımada alınan bu tedbir de dün kaldırıldı. Kural ile ilgili inisiyatif, il ve ilçe hıfzısıhha kurullarına bırakıldı. Ancak şu an ayakta yolcu alınması yasak. Buna rağmen ortaya çıkan görüntüler tedirgin etti. Otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’da pek çok halk otobüsü ve minibüsün tıklım tıklım olduğu gözlendi. Ankara’da dolmuşçular ve yolcular kararı değerlendirdi. Şoför Nadir Ertürk "İnsanlar tedirgin. Ayakta kimseyi taşımıyoruz. Artık ücretleri de elden ele almıyoruz” diye konuştu. Yolculardan Leyla Çiftçi de “Kural bir süre daha devam etmeliydi” dedi.

