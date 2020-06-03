Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolunun 7’inci kilometresi Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Köy tali yolundan ana yola çıkan Serkan S. idaresindeki 80 AK 489 plakalı otomobil ile Kadirli-Adana yolunda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 ABN 899 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki araçta bulunan Serkan S., Tunahan Güder, Sefa Akgül ve ismi öğrenilemeyen otomobil şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.