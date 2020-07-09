İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlarının doluluk oranı düştü. 09 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranının bu yıl yüzde 62’ye kadar gerilediği görüldü. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.
Barajların doluluk oranı düştü
09.07.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Temmuz ayında barajların doluluk oranı son 3 yıl ortalamasına göre düştü. Son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranı bu yıl yüzde 62’ye kadar geriledi.
Etiketler : baraj,
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