Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarında yüzde 50 artışın yaşandığı Trabzon'da poliklinik hizmetinin kaldırılarak, sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başlayan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çekilen görüntüler vaka sayısında artışı gözler önüne serdi.

Çok sayıda ambulansın vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında yüzde 50 artış olduğunu açıkladığı Trabzon'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 75 olurken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları uyararak, "Koronavirüs, genç-yaşlı demeden pek çok vatandaşımızı aramızdan ayırıyor. Halen canlar yitiriyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermeyelim" ifadelerini kullandı.