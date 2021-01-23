Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'İran’dan Hakkari ili Yüksekova ilçesine yasadışı yollardan uyuşturucu madde getirileceği' bilgisi alınması üzerine sınırı kaçak yollardan geçen 12 katır ve 7 kaçakçı takibe alınmış; 22.01.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde yapılan adli arama faaliyetinde bahse konu şahısların malzeme sakladıkları bölgede; 197 ayrı paket içerisinde preslenmiş olarak 99.000 gram eroin maddesi, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi, 2.000 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir." denildi.