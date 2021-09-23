Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program kapsamında bu sabah Rize’ye geldi. İlk olarak merkeze bağlı Bozkale köyünü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada köylüler ve çay üreticileri ile bir araya gelmek istedi.

Kılıçdaroğlu'nu burada Rizeli üreticiler yerine 98 kilometre uzaktan gelen partisine mensup Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek’in oğlu Erkin Akçiçek karşıladı.

"BİZİM ÇAYIMIZ HARİKA"

Çay alım yerinde çay üreticisi gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Akçiçek, “Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Halk Partisi çözer” dedi.

Kılıçdaroğlu, Akçiçek’e, “Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Mecliste kanun teklifi vereceğiz” yanıtını verdi.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ve oğlu Erkin Akçiçek.

Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız" dedi.

Çay üreticisine müjdeli haber ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2014 yılı destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.