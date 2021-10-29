Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemi önerisini 10. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) götürdü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan toplantı öncesinde taksici esnafı Yenikapı’ya akın etti.

Yüzlerce taksici, ellerindeki kırmızı kartlar ve Türk bayraklarıyla 5 bin yeni taksi teklifini protesto etti. Taksici esnafının sabah saatlerinde toplanmasından dolayı Emniyet güçleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. UKOME toplantısı devam ederken taksici esnafı düdük öttürerek ve slogan atarak protestoya devam etti.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA İHTİYAÇ YOK"

Toplantı öncesinde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Büyükşehir Belediyemiz 10’uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. İçeride gündem maddelerinden biri de o. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul’da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin taksi analiz raporunda yazıyor. İdareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Esnafımız sesini duyuracak. Kırmızı kart gösterecek. İstanbul halkını rahatsız etmeden trafiği engellemeden, herhangi bir saygısızlık yapmadan esnafımız burada bekleyecek” dedi.

İBB'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, İBB’nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 5 bin yeni taksi plakası teklifi gündeme geldi.

İstanbul’da 1990 yılından itibaren nüfusun, turist sayısının ve başka kriterlerin arttığını ama taksi sayısının artmadığını, sabit kaldığını anlatan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, kentte taksi sayısının az olduğunu ifade etti. Cihan, 5 bin taksiyi satmayacaklarını, kiralamak ve kurumsal yapı içerisinde işletmek istediklerini belirtti.

Toplantıda yapılan oylamada, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB ‘Yeni taksi sistemi’ uygulamasını açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemini açıkladı. Taksicilere büyük fırsatlar sağlayan yeni sistemle şikayetlerin önüne geçilmesi içinde müşteri odaklı eğitimler verilirken puanlama sistemi getirilecek.

İBB'nin taksi düzenlemesi yargıya taşınıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında “Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı” şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak.

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim İstanbul Kadıköy'de, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.