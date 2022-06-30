Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yolunda Necati Erdem (54) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağı taklalar atarak devrilen minibüs adeta hurdaya döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsü ile birlikte Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ile Yusuf Meriç'in (7) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Çınar Erdem (7) ise ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

TOKAT VALİSİ OLAY YERİNDE

AFAD ve itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışma başlattı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

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