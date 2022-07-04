Türkiye Gazetesi

Otoyoldaki tır önce yandı ardından içindeki sürücü alevlerin içinde kalarak feci şekilde can verdi. Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde meydana gelen olayda İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı tır alev aldı. Tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsü Musab Bişi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor. Hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeninin tırdan çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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