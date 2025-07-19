Boş alanları meyve bahçesine dönüştürdü! 4 yıllık emek hasadını büyütecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan İsa Eren, 61. Cadde’ye 4 yıl önce diktiği meyve ağaçlarının bakımını üstlenerek çevreye katkı sağladı. Ağaçların meyve vermeye başlamasıyla memnuniyet duyan Eren, ağaç sayısını artırmayı ve vatandaşlara fayda sağlamayı hedefliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık köyünden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne taşınan 2 çocuk babası İsa Eren, oturduğu 61. Cadde'yi meyve ağaçları ile donattı. Eren’in 4 yıl önce diktiği ağaçlar meyve vermeye başladı.

ÇEŞİT ÇEŞİT MEYVE AĞACI DİKTİ

Ağaçların altını çapalayan ve haftada bir sulayan 57 yaşındaki Eren, takdir topladı. Ağaçları sulamak için tanker alan Eren'i ıhlamur, incir, ceviz, dut ve iğde ağaçlarının meyve vermeye başlaması sevindirdi.

Burhaniye Devlet Hastanesi bahçesine de kayısı, çınar ve incir ağaçları diktiğini kaydeden İsa Eren, ağaçların sayılarını artıracağını söyledi.

ÇOĞALTMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ağaç dikmeyi sevdiğini belirten Eren, "Burası Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi 61. Cadde. Burada boş yerler vardı. Belediye buraya taş döşeyince kenarlarda boş yerler oluştu. Buralara 4 yıl önce meyve dikmeye başladım. 4 yıldan beri incir, ceviz, ıhlamur, iğde, dut fidanları diktim. Meyve vermeye başladılar. İnşallah, ileriki zamanlarda sayılarını çoğaltacağım. Bu arada hastane bahçesine de ağaçlar diktim. Oraya da kayısı, çınar ve incir ağaçları diktim. Bunları ileriki zamanlarda daha çoğaltmaya çalışacağım inşallah. Bunu bir hobi olarak görüyorum. Vatandaşlara ileriki zamanlarda meyve verir, bir hizmet olur diye düşünüyorum" dedi.