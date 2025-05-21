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Kampanyayı duyan mağazaya koştu! Sabahın ilk saatleriyle sıraya girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kampanyayı duyan mağazaya koştu! Sabahın ilk saatleriyle sıraya girdiler
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir mağazanın düzenlediği çekiliş kampanyası yoğun ilgi gördü. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, çekilişe katılabilmek için birbirleriyle yarıştı. 

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ev eşyaları ve elektronik malzeme satan bir mağazada yaklaşık 1 milyon lira değerinde çekiliş kampanyası düzenledi. Düzenlenen çekilişte, katılımcılara birer anahtar verilerek kutulara koyulan hediyeleri açmaları istendi.

Kampanyayı duyan mağazaya koştu! Sabahın ilk saatleriyle sıraya girdiler - 1. Resim

İZDİHAM KAMERAYA YANSIDI 

Sabahın ilk ışıklarından itibaren çekiliş için yüzlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Büyük ödüllerin dağıtılacağı çekilişin izdihamı ise kameraya yansıdı.

Kampanyayı duyan mağazaya koştu! Sabahın ilk saatleriyle sıraya girdiler - 2. Resim

Kampanyayı duyan mağazaya koştu! Sabahın ilk saatleriyle sıraya girdiler - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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