Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir...

Uzm. Dr. Fatma Özkurt, skolyozun omurganın sağa, sola eğilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle karakterize bir deformite olduğunu söyledi. Skolyozun tespit yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Özkurt, özellikle erken tanının önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Fatma Özkurt Skolyoz hakkında bilgiler verdi. Özkurt, skolyozun omurganın sağa, sola eğilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle karakterize bir deformite olduğunu belirtti.

Özkurt, skolyozun fiziksel belirtilerle fark edilebileceğini ifade ederek, "Kişi, ayna karşısında ayaklar bitişik ve dik şekilde durduğunda omuz hizasında fark, kalça çıkıntısı, başın yana eğilmesi ya da kıyafetlerin bir tarafının uzun diğerinin kısa görünmesi gibi işaretlerle skolyozu fark edebilir" dedi.

"CERRAHİ MÜDAHALEYE GÖNDERİYORUZ"

Skolyozun kesin tanısının radyolojik görüntüleme ile konduğunu belirten Özkurt, eğrilik derecelerine göre sınıflandırmanın yapıldığını söyledi.

Özkurt, "0-10 derece skolyoz olarak değerlendirilmezken, 10-25 derece arası hafif, 25-40 derece arası orta, 45 derece üzeri ise şiddetli olarak kabul ediliyor. Hafif vakalarda egzersiz ve takip, orta vakalarda ise ehli ellerde yapılmış, doğru şekilde uygulanmış korse tedavisi öneriyoruz. 45 dereceden sonra ise cerrahi müdahaleye gönderiyoruz" diye konuştu.

Dr. Özkurt ayrıca, cerrahinin her zaman mümkün olamayabileceğini, bazı iç organ deformiteleri veya malformasyonlar nedeniyle cerrahinin uygulanamadığı durumların da bulunduğunu ifade etti.