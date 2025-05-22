Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir...

Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzm. Dr. Fatma Özkurt, skolyozun omurganın sağa, sola eğilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle karakterize bir deformite olduğunu söyledi. Skolyozun tespit yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Özkurt, özellikle erken tanının önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Fatma Özkurt Skolyoz hakkında bilgiler verdi. Özkurt, skolyozun omurganın sağa, sola eğilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle karakterize bir deformite olduğunu belirtti.

Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir... - 1. Resim

Özkurt, skolyozun fiziksel belirtilerle fark edilebileceğini ifade ederek, "Kişi, ayna karşısında ayaklar bitişik ve dik şekilde durduğunda omuz hizasında fark, kalça çıkıntısı, başın yana eğilmesi ya da kıyafetlerin bir tarafının uzun diğerinin kısa görünmesi gibi işaretlerle skolyozu fark edebilir" dedi.

Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir... - 2. Resim

"CERRAHİ MÜDAHALEYE GÖNDERİYORUZ"

Skolyozun kesin tanısının radyolojik görüntüleme ile konduğunu belirten Özkurt, eğrilik derecelerine göre sınıflandırmanın yapıldığını söyledi.

Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir... - 3. Resim

Özkurt, "0-10 derece skolyoz olarak değerlendirilmezken, 10-25 derece arası hafif, 25-40 derece arası orta, 45 derece üzeri ise şiddetli olarak kabul ediliyor. Hafif vakalarda egzersiz ve takip, orta vakalarda ise ehli ellerde yapılmış, doğru şekilde uygulanmış korse tedavisi öneriyoruz. 45 dereceden sonra ise cerrahi müdahaleye gönderiyoruz" diye konuştu.

Omurga eğriliğine dikkat: Kıyafet uyumsuzluğu o hastalığın habercisi olabilir... - 4. Resim

Dr. Özkurt ayrıca, cerrahinin her zaman mümkün olamayabileceğini, bazı iç organ deformiteleri veya malformasyonlar nedeniyle cerrahinin uygulanamadığı durumların da bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama, konusu ne?Almanya'da ilkokulda bıçaklı saldırı: 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yok böyle dolandırıcılık! Saniyeler içinde yerini değiştirdi, dükkan sahibi neye uğradığını şaşırdı - YaşamSaniyeler içinde yerini değiştirdi!Kimi amuda kalktı, kimi kule yaptı... Heyecan dolu açılışıyla nefes kesti! Etnospor Kültür Festivali başladı - YaşamNefes kesen açılış! Kimi amuda kalktı, kimi kule yaptıKum zambaklarının nesli tehlike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL - YaşamBirini koparmanın cezası 387 bin TLKurban Pazarı'nda dev rekabet! Şampiyon ve İmparator'un fiyatı duyanları şoka soktu - YaşamŞampiyon ve İmparator'un fiyatı duyanları şoka soktu700 yıl önce yapıldı! Aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor - Yaşam700 yıl önce yapıldı! Yeniden inşa ediliyorMilyonları ilgilendiriyor: COVID aşısında kalp krizi riski büyüdü! O yaşlara dikkat - YaşamCOVID aşısında kalp krizi riski büyüdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...