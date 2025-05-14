Sadece tekneyle gidiliyordu! Şanlıurfa'daki mahalleye 25 yıl sonra yol yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2025 14:54 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 15:30 - Güncelleme:

Baraj yapılması nedeniyle sular altında kalan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Savaşan kırsal Mahallesi, 25 yıl sonra bir ilki yaşıyor. Çeyrek asırdır sadece tekne ile ulaşılan mahalleye, yeni bir yol yapıldı. Böylece bölgeye 25 yıl sonra kara yolu ile ulaşımın önü açıldı.

Fırat Nehri üzerinde 2000 yılında yapılan Birecik Barajı'nın su toplamasının ardından Halfeti ilçesiyle birlikte birçok kırsal mahalle sular altında kaldı. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Savaşan kırsal Mahallesi de kısmen suya gömüldü. 25 YILDIR TEKNEYLE GİDİLİYORDU Yarısı suyun üstünde kalan minaresiyle turistlerin akınına uğrayan Savaşan kırsal Mahallesine ulaşım ise sadece teknelerle sağlanabiliyordu. Yaklaşık 25 yıldır kara yolu ulaşımının olmadığı kırsal mahalleye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı. ARTIK KARAYOLU İLE DE ULAŞIM SAĞLANACAK Sarp ve kayalık dağdan geçirilen yol, asfaltlanmaya başlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte tekne dışında kara yoluyla da mahalleye ulaşım sağlanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin