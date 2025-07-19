Sakarya Nehri'nde bir dev! Amatör balıkçılar yakaladı, neredeyse 2 metre

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Nehri’nde yaklaşık 30 kilo ağırlığında ve 1.70 metre uzunluğunda dev bir yayın balığı amatör balıkçılar tarafından yakalandı. Ender görülen bu büyüklükteki balık, bölge halkının büyük ilgisini çekerken, uzmanlar nehir ekosistemi açısından önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Bölgede ender rastlanan bu büyüklükteki balık, hem yakalayan balıkçılar hem de çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Nehir kenarında toplanan meraklı kalabalık, dev balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

AVLANAN BALIKLAR DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Vatandaşlar, Sakarya Nehri'nin böylesine büyük bir canlıya ev sahipliği yapmasının doğallığını koruduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bu tür balıkların nehir ekosistemi için önemli olduğunu vurgularken, avlanan balığın dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.