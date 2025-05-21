Saksıya koyarım diye sakın koparmayın! 557 bin TL cezası var

Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde bulunan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lalelere zarar vermenin cezası 557 bin 212 lira.

Tunceli'de, yetkililer özellikle son zamanlarda ters lalelerin bulunduğu alanlara geziler düzenlendiğini belirterek endemik bir tür olan ters lalelere zarar verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

557 BİN TL CEZASI VAR

Tunceli'de ilkbahar mevsimiyle birlikte açan ters laleleri görmek isteyen çok sayıda doğasever düzenlenen gezilerle bu endemik türün bulunduğu alanları geziyor. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve endemik bir tür olan ters lalelere zarar vermenin cezası oldukça ağır. Laleleri koparan ya da zarar verenlere 557 bin 212 lira para cezası kesildiği hatırlatan yetkililer, bitkilere zarar verilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.