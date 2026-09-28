Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Önce otomobili sonra duraktakileri ezdi! Kahreden 'kırmızı ışık' detayı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Antalya'da dün akşam hızla gelen tır önce otomobile ardından durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Duraktaki 2 kadın hayatını kaybederken tırın kırmızı ışıkta geçtiği öğrenildi.

Kaydet
|

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda dün saat 19.00 sıralarında Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TIRIN ALTINDA CAN VERDİLER

Tır daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, tırın altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Dovgalyova'nın (23) olduğu öğrenildi. 2 gencin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli Tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
DÜĞÜNDE BAYRAKTAR SÜRPRİZİ
DÜĞÜNDE BAYRAKTAR SÜRPRİZİ
Trump'ın eski avukatı Çorumlu milyarderle evlendi!
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
8 aydır diken üstünde yaşıyorlar
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin!
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
Derin devlet taş koydu
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
Milli yıldızın maaşını Yıldırım duyurdu
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
Uzmanı uyarıyor: Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ünlü şirketten açıklama var
ROTA İFŞA OLDU
ROTA İFŞA OLDU
ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti?
1 ARALIK'A ERTELENDİ
1 ARALIK'A ERTELENDİ
Ev, arsa ve iş yeri satışında zorunlu olacak
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
Osman Sınav "Benimle mezara gidecek" demişti
MAHKEME ACIMADI
MAHKEME ACIMADI
Mesai saatinde yaptığı hatanın bedeli ağır oldu!
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
Maaş, araç ve ev için önemli kolaylıklar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti
Tekke sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti
Kaydet
25 ilde siber suçlara neşter! 473 gözaltı, 286 tutuklama
25 ilde siber suçlara neşter! 473 gözaltı, 286 tutuklama
Kaydet
Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak? Stadyum kapasitesi ve ulaşım bilgileri
Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.