Önce otomobili sonra duraktakileri ezdi! Kahreden 'kırmızı ışık' detayı

Antalya'da dün akşam hızla gelen tır önce otomobile ardından durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Duraktaki 2 kadın hayatını kaybederken tırın kırmızı ışıkta geçtiği öğrenildi.

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Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda dün saat 19.00 sıralarında Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TIRIN ALTINDA CAN VERDİLER

Tır daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, tırın altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Dovgalyova'nın (23) olduğu öğrenildi. 2 gencin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli Tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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