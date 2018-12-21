Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli 150 aşiret, "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi" çatısı altında birleşme kararı aldı. Suriye'nin Azez ilçesinde düzenlenen kongreye katılan yaklaşık bin kişi, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı birlik ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona destek mesajı verdi.

Suriye’nin Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiretlerinden temsilciler, Türkiye'nin desteğiyle “Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi” çatısı altında ilk kongresini düzenleyerek başkanlarını seçti. Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten 400 kişilik genel kurucu heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı.

Söz alan katılımcılar, birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapacağı operasyona destek mesajları verdi.

Meclisin başkanlığına seçilen Şeyh Rami Doş yaptığı açıklamada, "Aşiret meclisi olarak Suriye'yi doğru yola ulaştırmak için çaba göstereceğiz. Biz Türkiye'yle tek bir vücuttuk. Tarihi yeniden yaşatacağız. Tek bir vücut olacağız" dedi.

El-Akidat aşireti lideri Doş, kurulan meclisin özgür ve demokratik bir yapıya sahip olacağını vurgulayarak, Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Suriye'nin farklı illerinden aşiretler ve kabilelerin temsilcilerinin bir araya gelmesinden duyduğu heyecanı belirten Doş, meclisin tüm Suriyeli aşiretleri temsil edeceğini söyledi.

"Suriye topraklarında terör örgütlerini istemiyoruz"

Kongreye katılan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanı Abdurrahman Mustafa da önemli bir organizasyona şahitlik ettiklerini vurgulayarak, Beşşar Esed rejiminin tüm insanlara verdiği zararlardan Suriyeli aşiretlerin de etkilendiğini dile getirdi.

Mustafa, "Şu an birlik olma zamanı. Aşiretler, demokratik bir seçimle liderlerini seçiyor. Suriye'nin geleceğini temsil edecekler. Fırat'ın doğusundan da gelen Kürt, Türkmen ve Arap aşiretler de burada. SMDK olarak bizim burada bulunmamızla oluşturan bu meclis meşru hale gelmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapmaya hazırlandığını hatırlatan Mustafa, "Suriye topraklarında terör örgütlerini istemiyoruz. PKK, DEAŞ ve El Kaide'ye karşıyız. Birçok insan terör örgütlerinden kaçarak başka bölgelere göç etti" dedi.

SMDK Başkanı Mustafa, YPG/PKK terör örgütünün Esed rejiminin yöntemlerine başvurarak, işgal ettiği bölgelerdeki sivilleri silah zoru ve baskı yaparak yönettiğini aktardı.

"Suriye'deki tüm kabileleri ve aşiretleri temsil edeceğiz"

Acel aşireti lideri ve ev sahibi Ebu Ali Sicco, tek çatı altında Suriye'nin aşiret ve kabilelerini temsil edeceklerini belirtti.

Sicco, "Meclis başkanımızı seçtik. Başkanımız Rami Doş. Suriye'deki tüm kabileleri ve aşiretleri temsil edeceğiz. İlerleyen günlerde meclisimizin üyeleri ve görevleri belirlenecek" diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'ya karşı başlatacağı operasyona destek olacaklarının altını çizen Sicco, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Fırat'ın doğusundaki vatandaşlarımızın özgürlüğe kavuşturması için YPG/PKK'yı temizlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.