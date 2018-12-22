Şoke eden istifa... Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti
22.12.2018 - 19:37 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasından hemen sonra ABD Savunma Bakanı Mattis emekli olacağı belirtilmişti.
Etiketler : ABD,
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