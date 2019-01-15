Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Meksika sınırına konuşlandırılan 2 bin 350 askerin akıbeti kesinleşti. ABD Savunma Bakanlığı, askerlerin görev sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca sınır çizgisine dikenli tel koymanın yanı sıra, güneybatı sınırındaki giriş noktalarının güçlendirilmesinden mobil gözetlemeye geçileceğini de duyurdu.