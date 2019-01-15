ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Meksika sınırına konuşlandırılan 2 bin 350 askerin akıbeti kesinleşti. ABD Savunma Bakanlığı, askerlerin görev sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca sınır çizgisine dikenli tel koymanın yanı sıra, güneybatı sınırındaki giriş noktalarının güçlendirilmesinden mobil gözetlemeye geçileceğini de duyurdu.
Meksika sınırındaki ABD askerlerinin görev süresi uzatıldı
15.01.2019 - 20:24 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Meksika sınırında konuşlanan askerlerin görev sürelerini 30 Eylül’e kadar uzatma kararı aldı.
Etiketler : Meksika,ABD,
598391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598391.aspx
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