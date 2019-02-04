ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli deprem
04.02.2019 - 20:08 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Dominik Cumhuriyeti,şiddetli deprem,
602394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602394.aspx
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