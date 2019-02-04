ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma  bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74  kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.