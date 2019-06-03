İçişleri Bakanlığı Sözcücü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın, Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde patladığını belirtti. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan dün de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.
Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
03.06.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan,Kabil,
629069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/629069.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER