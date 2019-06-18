Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinin batısında bir yolcu teknesinin batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sumenep bölgesi açıklarında batan yolcu teknesinde bulunan 39’dan fazla kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Yolcu teknesinin yüksek dalgaların etkisiyle su alarak battığı açıklanırken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 17 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Endonezya’da tekne battı:17 ölü
18.06.2019 - 10:30 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da bir yolcu teknesinin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : endonezya,tekne,batık,story_,
631645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/631645.aspx
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