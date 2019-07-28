Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.24'te ada genelinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü, adanın 187 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.