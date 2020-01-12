Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.
Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu
12.01.2020 - 22:51 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 23:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.
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