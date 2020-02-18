Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Glasgow'da yaşayan Craig Ryan, üç yaşındaki kızı için marketten paketli jelibonlardan satın aldı. Eve döndüğünde paketi açan Ryan, şekerlemelerden birinde bir tuhaflık fark etti. Şekerlemeyi yakından inceleyen Ryan, içerisinde bir insana ait tırnak olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadı.

"YUTUP BOĞULABİLİRDİ"

Şekerlemeyi üreten Haribo şirketine sosyal medyadan mesaj gönderen Ryan, "Şansımız var ki kızım Charley'den önce durumu ben fark ettim. Tırnak neredeyse tamamen içine batmıştı. Bu sadece mide bulandırıcı değil aynı zaman da tehlikeli. Kolayca yutup boğulabilirdi" dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Daily Star'ın haberine göre Ryan'ın paylaşımının ardından şirketten bir açıklama yapıldı. Tüm şikayetlerin büyük bir ciddiyetle dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesi bizim için çok önemli. Yaşanan olayın sebebinin araştırıldığını belirterek özür dileriz" denildi.