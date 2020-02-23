Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında güvenlik güçlerine Taliban’a yönelik operasyonlarını durdurma talimatı verdi. Gani, Taliban’ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında gece saat 24.00’ten itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Şiddetin azaltılmasının ateşkesin başlamasına sebep olması temennisinde bulunan Gani ‘’ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Afgan güvenlik güçlerine Taliban’a yönelik operasyonlarını bir haftalığına durdurun talimatı veriyorum, ülkede faaliyette bulunan diğer terör örgütlerine karşı ise operasyonlarımız devam edecektir’’ dedi. Gani, ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacağını, bunun için de bütün kesimlerle istişare buluşmalarını sürdürdüğünü vurguladı.



ANLAŞMA 29 ŞUBAT’TA

ABD-Taliban arasındaki barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat’tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının 29 Şubat’ta imzalanmasının beklendiğini açıkladı. İmzaların atılmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban’ın da rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması bekleniyor.



BM’DEN ACI RAPOR:​

On yılda 100 bin sivil ya öldü ya da yaralandı

Afganistan’daki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Misyonu’nun yayınladığı rapor, ülkede son 10 yılda yaşanan iç savaştaki kaybı ortaya koydu. Geçen yıl 3 bin 493 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 bin 989’unun yaralandığını ortaya koyan rapora göre son 10 yılda ölen veya yaralanan sivil sayısının 100 bini geçtiği belirtildi. Raporda ayrıca, ABD güçlerinin, Afganistan’da geçen sene 2013’ten bu yana hiç olmadığı kadar bomba attığı kaydedildi. Afganistan Göçmenler Bakanı Seyid Hüseyin Alimi Belhi de ‘’Son 5 yıl içerisinde çatışmalar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle ülke genelinde 4 milyon kişi evlerinden oldu. Bu göçmenlerden iki milyonunun yardımına ulaşabildi” dedi.