Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH) bağlı güçler sabah saatlerinde, Trablus Uluslararası Havalimanı'nı Hafter güçlerinden kurtarmak için operasyon başlattığını duyurdu. Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, akşam saatlerinde havalimanının milislerden temizlendiğini açıkladı. Hafter güçlerine ait çok sayıda askerî aracın da ele geçirildiğini kaydeden Kanunu, havaalanından kaçan Hafter milislerini takibe başladıklarını da aktardı.

48 CESET BIRAKTILAR

Ordu birlikleri son bir hafta içinde Trablus'un güneyindeki bütün askerî kampları milislerden kurtarmıştı. Hava unsurlarının da desteğiyle havalimanının bulunduğu Kasr bin Gaşir bölgesi önceki gece Hafter milislerinden temizlenmişti. Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını söyleyen Sözcü Kanunu, milislere teslim olmaları için çağrıda bulundu. Sözcü Kanunu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ihtimali göz önünde bulundurularak söz konusu cesetlerin toplanması sırasında, koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

İKİ RUS VİRÜSTEN ÖLDÜ

Öte yandan Sirte ve El-Cufra'nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah, Sirte'de Hafter saflarında savaşan paralı iki Rus askerin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, ikisinde de virüse rastlandığını belirtti. Dirah "Sirte'deki tıbbî kaynaklar, iki Rus askerin koronavirüs sebebiyle öldüğünü doğruladı" dedi.