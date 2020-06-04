Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UMH Savunma Müsteşarı Salah El-Namroush yaptığı açıklamada, UMH güçlerinin Trablus’u kontrol altına aldığını söyledi. Al-Namroush Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Trablus’taki stratejik yerlerin kuşatılmasının ardından Trablus’taki Hafter güçlerine ait mühimmat depoları, 3 zırhlı araç, 7 tank, 3 askeri araç, 3 top atan tankı ele geçirdiğini ifade etti. UMH güçleri, şehrin önemli yollarında teftişleri esnasında Hafter güçlerinin Trablus çevresinde Bani Walid şehrine ve çevredeki köylere kaçtığını açıklandı. UMH'nin Trablus’un bütün idari sınırlarındaki noktalara asker yerleştirdiği öğrenildi. UMH güçleri, Trablus milislerden temizlendiğinden emin olmak için hala askeri devriyeleri sürdürüyor.



UHM'ye bağlı güçler Trablus’ta dün bir askeri operasyon başlatmış. Trablus Uluslararası Havalimanı'nı kontrol altına almış, ardından başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde kontrolü sağlamıştı. Hafter güçlerine yönelik en az 3 hava saldırısı gerçekleştirilmiş, UMH'ye bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, UMH güçlerinin Trablus Uluslararası Havaalanı’a giden bütün önemli yolları kuşattığını aktarmıştı.