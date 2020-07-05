Afrin’de sabah saatlerinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, patlamada 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Afrin’de bombalı saldırı: 1 ölü
05.07.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,bombalı saldırı,
715798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715798.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER