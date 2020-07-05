Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da bugün gerçekleştirilen Tokyo valilik seçimi sona erdi. Sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, akşam 20.00 itibariyle sandıkların kapanmasıyla son buldu. Kamu yayıncısı NHK ve ulusal basın kuruluşlarının son dakika olarak aktardığı haberlere göre, Tokyo Valisi Yuriko Koike ilk sonuçlara göre 21 rakibini geride bırakarak 4 yıl daha dev metropolü yönetmeye hak kazandı.

Koronavirüsle mücadele vurgusu

İlk seçim sonuçlarının ardından zafer kazandığı açıklanan Koike yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen seçmenlere minnet borçlu olduğunu ifade etti. "Benim için çok önemli bir ikinci dönem olacak. Ağır sorumluluk hissediyorum" diyen Koike, "En önemli önceliğim korona virüs ile mücadele olacak. Tokyo halkının sağlığını ve yaşamını korumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu görev

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ilk kadın valisi olan 67 yaşındaki Koike, korona virüs salgınıyla mücadelede gösterdiği kararlı tutumla adından söz ettirdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinin ardından kendisini zor bir dönemin beklediği ifade edilen Koike'nin iptali söz konusu olan oyunların gerçekleştirilmesi için var gücüyle çalışması bekleniyor.

Siyasette yeni değil

1992 yılında Japonya Yeni Partisi'nden Danışmanlar Meclisi'ne seçilerek siyasete giren Koike, 2002 yılında Liberal Demokrat Parti'ye katıldı. Daha sonra Çevre Bakanı, Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Koike, 31 Temmuz 2016 tarihinde Tokyo Valisi seçilerek kentin ilk kadın valisi unvanını elde etti.