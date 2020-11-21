Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden Gürcistan'da vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor. Gürcistan makamlarından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 824 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 100 bin 684'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının ise 927’ye ulaştığı aktarıldı. 2 bin 128 kişinin virüs şüphesiyle karantina altına alındığı aktarılırken, ülke genelinde şu ana kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının da 81 bin 783'e ulaştığı belirtildi.

Tiflis Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi Müdürü Tengiz Tsertsvadze'nin korona virüse yakalandığı açıklanırken, Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Baş Epidemiyolog Amiran Gamkrelidze'nin ise kendini korona virüs şüphesiyle karantina aldığı aktarıldı. Tsertsvadze ve Gamkrelidze Gürcistan’da korona virüse yönelik mücadelede önde gelen isimler olarak biliniyor.

Gürcistan medyasına göre hükümetin ülkedeki kötüleşen epidemiyolojik durum nedeniyle genel bir karantina ilan etmesi bekleniyor.