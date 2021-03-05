Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgede başta ABD olmak üzere dünyada demokrasi rejiminin muhasara altında olduğu ifade edildi. Belgede, ABD'nin en güçlü askerî varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa'da olacağına dikkat çekilirken, Orta Doğu'daki meselelerin çözümünün askerî olmayacağı belirtilerek "ABD nihayetsiz savaşlara artık trilyonlarca dolar harcamayacak. Orta Doğu'daki askerî varlık belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacak" denildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Biden yönetiminin dış politikada izleyeceği yol haritasına ilişkin basın toplantısı yaptı. Blinken, ABD'nin farklı ülkelerde askeri darbe denemeyeceğini ve demokrasiyi ön planda tutacaklarını ifade etti.

Blinken, küresel anlamda demokrasiyi teşvik edeceklerini belirterek "Ama demokrasiyi, pahalı askerî müdahaleler ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız. Bu taktikleri eskiden kullandık. Ancak iyi niyete rağmen başarılı olamadılar. Demokrasinin yüceltilmesine kötü bir nam kattı bunlar ve Amerikan halkına olan güveni zedeledi. Biz işleri farklı yapacağız" diye konuştu.