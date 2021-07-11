Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port au-Prince’de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki mevcut siyasi kriz giderek derinleşiyor. Senato Başkanı olarak görev yapan Joseph Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise'nin daha önce görevden aldığı geçici Başbakan Claude Joseph ise suikastın ardından "geçici devlet başkanı" olduğunu duyurmuştu. Joseph, Lambert'in Senato tarafından atanmasına yönelik “Güç mücadelesiyle ilgilenmiyorum. Haiti'de insanların başkan olabilmesinin tek yolu var. Bu da seçimlerle olur” ifadelerini kullandı. Kargaşanın hâkim olduğu ülkede, yönetimin ülkenin altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesi istendi. ABD medyasına konuşan Claude Joseph “Kesinlikle yardıma ihtiyacımız var ve uluslararası ortaklarımızdan yardım istedik. Ortaklarımızın durumu çözmede ulusal polise yardımcı olabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

FBI, BAZI YETKİLİLERİ GÖNDERECEK

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, üst düzey Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerini, Haiti'deki durumu ve nasıl yardım edilebileceğini değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede ülkeye gönderileceğini söyledi. Psaki “ABD, suikastın ardından Haiti halkını desteklemek için Haitili ve uluslararası ortaklarımızla ilgilenmeye ve yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyor” dedi.

Haiti'de suikast timi yakalandı Haiti Devlet Başkanı’na suikast gerçekleştiren şüphelilerden 10'u öldürüldü, 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı düzenlenen operasyonla yakalandı

Haiti Devlet Başkanı evinde suikasta uğradı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.