Türkiye Gazetesi

Japonya'da Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin bandıralı gemiler, Japon kara sularını ihlal etti. Gemiler, Kubaşima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı. Ulusal karasulardan ayrılan gemiler, daha sonra Kubaşima'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki bitişik bölgede seyretti.

BU SENE 6 DEFA YAPTILAR

Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeyi terk etti. Kamu yayıncısı NHK'ya göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl altıncı kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

5 ADAYI PAYLAŞAMIYORLAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi. Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

Japonya ile Çin arasında casusluk krizi Çin'de bir Japon vatandaşının casusluk şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan şahsın, Japon vatandaşının sağlık durumunu tespit edilmeye yönelik çalıştığı belirtildi.