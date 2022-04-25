Türkiye Gazetesi

Şanghay’da yaklaşık bir aydır süren sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin’de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere yöneltti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde panik yaşayan vatandaşların marketlerdeki temek gıda ürünlerini satın aldığı görüntülendi. Pirinç, yağ, et ve un alan vatandaşlar süpermarketlerdeki rafları boşaltırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Marketlerin çalışma saatleri uzatılırken personel sayıları da artırıldı.

NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

Pekin’de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şanhay’da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay’da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı. Kentte 26 Şubat’tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

Pekin'de kırmızı alarm: Maskeler çıkıyor derken vakalar yeniden patladı Pekin'de yerel kaynaklı vakaların bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilirken durumun "acil ve vahim olduğu" belirtildi.