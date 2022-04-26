Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in evine gönderilen içinde mermi kovanının bulunduğu tehdit mektubuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Raanana şehrindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi. Bu durum sonrası İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), mektubun kaynağına ulaşmak için soruşturma başlattı. Olayın ardından Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemleri artırıldı.

"BEN BAŞBAKAN OLMANIN YANI SIRA BİR BABAYIM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Bennett "Siyasi çekişme ne kadar derinleşse de şiddet, zorbalık ve ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalıdır" ifadelerini kullandı. Bu tür zorbalık ve tehditlerin olmaması için hem liderler hem de vatandaşlar olarak İsrail'de her adımı atmaya muhtaç olduklarına işaret eden Bennett, şunları aktardı: Ben siyaset adamı ve Başbakan olmanın yanı sıra hem kocayım hem de babayım. Dolayısıyla eşimi ve çocuklarımı da korumalıyım. Bizim, siyasi söylemlerin ateşini düşürmemiz lazım. Siyasi kesimdeki herkesi, özellikle de sosyal medya araçlarını aktif olarak kullananları sükûnet ve uzlaşıya davet ediyorum. Bizim bir tek evimiz var, onu yakmamalıyız.

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