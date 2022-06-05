Türkiye Gazetesi

ABD'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ülke Teksas'taki saldırının izleri henüz silinememişken yeni bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. ABD'nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlendi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis yaptığı açıklamada, olay nedeniyle 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti.

Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.

'SADECE ÇIĞLIKLAR DUYDUM'

Görgü tanıklarından biri olan 23 yaşındaki Joe Smith, silahlı saldırı başladığında olay yerinden sadece 10 metre uzakta olduğunu aktardı ve "Ateş açılmaya başladığında hiç durmayacak gibi geldi. Sadece çığlıklar duydum" ifadelerini kullandı.

ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği ABD’de saldırıların ardı arkası kesilmiyor. ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir mezarlıkta cenaze töreninde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20-30 el silah sesi duyulurken 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Iowa eyaletinde ise Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadın, silahla vurularak öldürüldü.

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 3 ölü ABD’nin Oklahoma eyaletinde bulunan bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

