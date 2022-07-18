Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Çatışmalarda kimi zaman sivillerde Rus güçlerinin hedefi oluyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

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