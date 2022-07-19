Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 146. günde sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını eleştirdi.

“ABD ULUSLARARASI TERÖRİZMİN SPONSORU”

ABD'nin Kiev yönetimine silah pompalamaya devam ettiğini belirten Medvedev, bir kez daha uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu ifade etti. Medvedev, "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Dış Politika Danışmanı: Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna tahılı meselesini görüşmek için bir araya gelecek. Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yarın gerçekleşecek olan üçlü zirve hakkında değerlendirmede bulundu.