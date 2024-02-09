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    • ABD'den İsrail'e Refah resti: Felaket olur

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, İsrail, Gazze, Refah, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun yeni hedefi Refah kenti.... ABD yönetimi öncekilerden farklı olarak İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği bir saldırının "büyük bir felaket" olacağı uyarısında bulundu.

    İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yaparken, 30 bine yakın masum insan öldürüldü. İsrail zulmü Gazze dışında da Filistinlilere yönelik olarak devam ediyor. Son olarak İsrail, Refah kentine saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

    ABD: FELAKET OLUR

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in olası Refah operasyonunu değerlendirdi. ABD yönetimi ise İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri operasyonlarının "bir felaket" olacağı uyarısında bulundu ve böyle bir operasyona destek olmayacağını bildirdi.

    "BİZİM DESTEKLEYECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

    Kirby, Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

    "(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil."

    BIDEN DA DESTEKLEMİYOR

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de aynı konudaki soruları cevaplandırarak Biden yönetiminin Refah'a yönelik bir askeri operasyonu desteklemediğini vurguladı. Patel, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, "1 milyondan fazla kişinin sığındığı bu bölgeye plansız şekilde operasyon yapmak bir felaket olur." değerlendirmesini yaptı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDİsrailGazzeRefah
    Haberler > Dünya > ABD'den İsrail'e Refah resti: Felaket olur
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