Nijer'de terör saldırıları peş peşe! Çok sayıda sivil öldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijer'in batısında kimliği belirsiz silahlı kişilerin sivillere yönelik saldırılarında 15 kişi öldü.
Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alan Tillaberi bölgesi, sık sık El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.
Son saldırı haberi ise 12 Ağustos'ta geldi. Nijer'in batısındaki bölgede sivillere yönelik yeni saldırı düzenlendi.
İKİ GÜN ÜST ÜSTE SALDIRI
Ordudan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin 12 Ağustos'ta Tillaberi bölgesinin Mehana mevkisinde sivillere saldırdığı duyuruldu.
Açıklamada, saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı bölgede ertesi gün düzenlenen bir başka saldırıda da 1 kişinin öldüğü kaydedildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı