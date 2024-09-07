Ortadoğu diken üstünde! MI6 Gizli Servisi intikam saldırısı için sinyali verdi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyordu. Haftalardır gerçekleşmeyen intikam saldırısı için İran, "kesinlikle saldıracağız" derken İngiltere Gizli Servisi MI6'dan dikkat çeken açıklama geldi. MI6 Başkanı Richard Moore, İran'ın misilleme saldırısı yapacağından şüphelendiğini söyledi.

Tüm dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlenmiş, bölgede gergin bir bekleyiş başlamıştı. Haftalardır intikam saldırısının gerçekleşmemesi "İran misillemeden vaz mı geçti?" sorularını beraberinde getirdi. Tahran yönetiminden bugün yapılan açıklama bölgede gerginliği yeniden tırmandırdı. İran, "Heniyye'nin intikamını kesinlikle alacağız" derken, İngiltere'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

KESİNLİKLE SALDIRACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, Heniye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına "kesinlikle" karşılık vereceklerini söyledi. Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

MI6 İRAN'IN SALDIRMASINI BEKLİYOR

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore ise "İran'ın (İsrail'e) misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum" diyerek "gardımızı indirmeyelim" çağrısı yaptı.

Londra'da katıldığı bir etkinlikte İran'ın İsrail'e misilleme yapıp yapmayacağı sorusuna cevap veren Moore, “İran'ın misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum. İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı gardımızı düşüremeyiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride ise, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş, “Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, bu terör saldırısının yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kısa menzilli bir savaş başlığı ile yapıldığı ve şiddetli bir patlamaya neden olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.