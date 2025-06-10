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Uçağa alınmayan yolcudan pes dedirten intikam! Yolcular tahliye edildi, ekipler harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uçağa alınmayan yolcudan pes dedirten intikam! Yolcular tahliye edildi, ekipler harekete geçti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yolcu, uçağa geç kalması sebebiyle havayolu çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Uçağa alınmaması üzerine sinirlenen 23 yaşındaki yolcu, intikam almak için sahte bomba ihbarında bulundu. Uçak içinde panik dolu anlar yaşanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlginç olay, ABD’nin Michigan eyaletinde yaşandı. 23 yaşındaki Charles Robinson, Detroit'ten kalkacak olan Spirit Airlines'ın 2145 sefer sayılı uçuşunu kaçırdıktan sonra havayolu yetkilileriyle tartışma yaşadı. Robinson’un uçağa alınmayacağı, yeniden bilet alması gerektiği bildirildi.

SAHTE BOMBA İHBARINDA BULUNDU

Bunun üzerine çalışanlarla tartışması alevlenen Robinson, sabah saatlerinde kaçırdığı uçuş için bomba ihbarında bulunarak büyük bir paniğe neden oldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Robinson’un sadece sahte ihbarla yetinmediği, aynı zamanda uydurma bir bombacının detaylı eşkal tarifini vererek kolluk kuvvetlerini yanılttığı ortaya çıktı. İhbarın üzerine yolcular tahliye edilirken, köpeklerle uçak ve çevresinde detaylı bir arama yapıldı.

''GÜVENLİK ALGIMIZI ZEDELİYOR''

ABD Savcısı Jerome F. Gorgon Jr., olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir Amerikalı, 'bomba' ve 'uçak' kelimelerini aynı cümlede duymak istemez. Bu tür tehditler güvenlik algımızı zedeliyor ve güvenlik güçlerinin kaynaklarını israf ediyor" dedi.

FBI, Robinson'u Los Angeles'a gitmek üzere başka bir uçuşa binmeye çalıştığı sırada havaalanında gözaltına aldı. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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