Gözyaşları içinde anlattı! Duvarı delip girdiler, ne var ne yok götürdüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 11:56 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 12:14 - Güncelleme:

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde, tünel kazarak lüks bir mağazaya giren 3 şahıs, 250 bin sterlin (yaklaşık 13 milyar TL) değerindeki çantaları çalıp kayıplara karıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken dükkanın sahibi olayı gözyaşları içinde anlattı.

Korkunç hırsızlık olayı, İngiltere’nin Cheshire bölgesinde bulunan lüks bir mağazada meydana geldi. Dükkanın bitişiğindeki kullanılmayan binaya giren 3 hırsız, tünel kazarak mağazaya girdi. ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR Mağazadan değeri 250 bin sterlin (yaklaşık 13 milyar TL) değerindeki çantaları çalan hırsızlar arkalarına bakmadan olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerini açan mağaza sahibi Christine Colbert gördükleri karşısında şaşkına dönerken ekiplere hırsızlık ihbarında bulundu. ''BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ'' Colbert sosyal medyada yaptığı açıklamada, bir hırsızlık çetesinin duvardan delik açarak içeri girdiğini ve delme işleminin bir saatten fazla sürdüğünü söyledi. Olayı gözyaşları içinde anlatan Colbert, "Çok üzgünüm. Çeyrek milyon pound değerindeki güzel çantalarımızı çaldılar" ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında polis ekipleri, söz konusu hırsızlığın çok iyi planlanıp organize edildiğini kaydetti. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. İlgili Haber Bu akım ölüme sürüklüyor! Çocuklar tehlikede: Ebeveynler dikkat Pes dedirten olay! Yapay zekayla müstehcen fotoğraf oluşturup tehdit yağdırdılar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı