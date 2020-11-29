Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB BJK maçı şifresiz canlı anlatım izle, Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle, Fener Beşiktaş şifresiz izle... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Zirve planlarını bulunan iki takımın yanı sıra üst sıralardaki tüm ekipleri ilgilendiren mücadelede iki takım da galibiyet peşinde. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında farklı bir deplasman galibiyeti alırken; Beşiktaş favori olmadığı mücadelede son şampiyon Başakşehir'i yendi. Peki kritik FB BJK maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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1'Hakem Tugay Kaan Numanoğlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının canlı skor detayları maç saatinden itibaren tg.com.tr'de.

14 ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK!

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, dünyada da birçok kanalda canlı yayınlanacak. Kritik mücadele 14 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Dev derbi Türkiye ile beraber, ABD, Andorra, Brezilya, Kanada, Çin, Çekya, Fransa, İsrail, Portekiz , Porto Riko , Romanya, Slovakya, Slovenya'dan naklen seyirciyle buluşacak.

.2020'de 11 puan kaybetti

Kanarya ligde 2020 yılında ise Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçlarda 11 puan kaybetti. Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıl sonra ezeli rakibi Aslan'a karşı 3-1 mağlup oldu, Trabzonspor (1-2) ve Beşiktaş (0-2) deplasmanlarından da puansız ayrıldı. 2020-2021 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray'la Türk Telekom'da golsüz berabere kalan Erol Bulut'un öğrencileri, tek galibiyetini Saracoğlu'nda 3-1'lik skorla Bordo-Mavililer karşısında yaşadı! Fenerbahçe ayrıca, yine 2020'de çıktığı 2 kupa maçında Trabzonspor'a mağlup oldu.

Eğer derbiyi kazanamazsa...

Süper Lig'de iç sahada en son Konya'ya 2-0 yenilen Kanarya, bu akşam galip gelemezse, lig tarihinde 5. kez üst üste evinde puan kaybı yaşamış olacak. En son 1992-1993 sezonunda Trabzonspor (1-0) ve Galatasaray (4-1) kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha önce de 68-69, 80-81 ve yine 92-93 sezonlarında Kadıköy'de iki maç üst üste puan alamamıştı. Bu süreçte de takımın başında hep yabancı hocalar vardı.